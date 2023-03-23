Şehri Ramazan ne demek? Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan ne anlama gelir?

Haberin Devamı

Şehr-i Ramazan, aslında "Ramazan ayı" anlamına gelir. Şehr, Arapça'da "ay" anlamında kullanılır. Bunun çoğulu ise, "şuhûr" (aylar) kelimesi olarak bilinir. Dinimizin beş şartından birisi olan oruç tutmak, 12 aydan meydana gelen hicri takvimin dokuzuncu ayında yani Ramazan ayında eda edilir. "Hoşgeldin ya Şehri Ramazan" ifadesi ise, "Hoşgeldin Ramazan Ayı" manasına gelir.

Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan Ne Demek?

Ramazan ayında binlerce Müslüman oruç tutarak ibadetlerini yerini getiriyor. Her sene olduğu gibi ramazanın gelmesi ile birlikte camilere mahyalar asılıyor. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen mahya geleneğinde, Ramazan'ın ilk haftasında camilere asılmış olan Şehri Ramazan ne demek olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Şehri Ramazan Ne Anlama Gelir?

Ramazan ayı geldiği zaman TV programlarında, cami mahyalarında ve çeşitli yerlerde şehr-i Ramazan ifadesini sıkça görüyoruz. Şehr-i Ramazan ise en basit tanımı ile, Ramazan ayı anlamına gelir. Şehr, Arapçada "ay" demektir. Bunun çoğulu ise, şuhûr (aylar) kelimesidir.

"Şehr-i ramazan" söylemi bazı zamanlarda anlam karışıklığına da yol açabiliyor. Bu kavramın açıklaması yapılırken düşülen yanlışın asıl nedeni ise, 'şehr' sözcüğün iki ayrı dilde (Arapça ve Farsça) yazılışlarının aynı ama anlamlarının farklı olmasından kaynaklanır.

Dilimizde yaygın bir şekilde kullanılan ve dilimize yerleşmiş olarak kullanılan 'şehr' yani 'şehir' sözcüğü Farsça bir kelimedir. Kullanımı oldukça yaygın olduğu için bu sözcük duyulduğu zaman doğal olarak ilk akla gelen ise, "şehir, kent, il" anlamı olarak bilinir. Bu nedenle de "şehr-i ramazan" tamlaması bu anlam doğrultusunda "ramazan şehri" şeklinde açıklanıyor. Hatta bazı kişilere göre "Şehrimize hoş geldin ya ramazan!" şeklinde de yorumlanıyor.