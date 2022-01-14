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GündemSarıyer'de iş adamı, plazanın 10. katından atlayarak intihar etti!
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Sarıyer'de iş adamı, plazanın 10. katından atlayarak intihar etti!

İstanbul Sarıyer’de 40 yaşındaki bir iş adamı 31 katlı plazanın 10’uncu katından atlayarak intihar etti.

14.01.2022 - 11:17 |
Sarıyer'de iş adamı, plazanın 10. katından atlayarak intihar etti!

Olay, Maslak’ta bir plazada yaşandı. 40 yaşındaki iş adamı S.E (40) 31 katlı plazanın 10’uncu katından atlayarak intihar etti.

40 yaşında ve evli olduğu öğrenilen S.E’nin intihar sebebi henüz öğrenilemedi.

S.E’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olay sonrası S.E’nin yakınları ise olay yerinde fenalaştı. Polis intiharın sebebini araştırıyor.

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