Sarıgöl’de üzüm hasadı hız kesmeden devam ediyor

Sarıgöl Ovası’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümü ile birlikte dokuz farklı sofralık üzüm türünün hasadı hız kesmeden devam ediyor. Bağlarda kesimle birlikte salkım bakımları da titizlikle sürüyor.

Ekim ayının ortalarına gelinmesine rağmen bağlarda kesim ve bakım çalışmalarının devam ettiğini belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bu yıl üreticilerimiz önce don olayı, ardından dolu afetiyle karşılaştı. Zararımız büyük oldu. Beklenen kuru üzüm fiyatlarının da düşük kalması bağcılarımızı üzdü. Üstüne bir de yaş üzümde ihracatın durgun seyretmesi eklenince üreticilerimiz zor bir sezon geçirdi. Ancak bu günlerde hem iç piyasada hem de ihracatta hareketlilik başladı. Üzümlerimiz standartlara uygun salkımlarıyla göz dolduruyor. İlçemizde 113 bin dekarlık alanda üzüm üretimi yapılmaktadır." dedi.

Sarıgöl’de tonlarca üzümün örtüaltı sistemleriyle doğa olaylarına karşı korunduğunu da belirten Ülgen, "Sarıgöl, üzümün başkenti konumundadır. İlçe genelindeki bağların yüzde 80’i örtü altındadır ve hasatlar ocak ayına kadar devam eder." diye konuştu.

Yeraltı sularının her geçen yıl daha derinlerden çıktığını ve bunun üretim maliyetini artırdığını vurgulayan Ülgen, "Sarıgöl Ovası’nı sulayan Buldan ve Afşar barajlarında su seviyesi oldukça düşük. Bu nedenle bazı derinkuyu sondajları kurudu. Yeni kuyular 350 ila 500 metre derinliklerden su çekiyor. Suyu idareli kullanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.