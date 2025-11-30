Samsun'da husumetlilerine 3 motosikletle gelip ateş açtılar! 2 yaralı, 7 gözaltı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
30.11.2025

Kaynak: Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)

Samsun’un Canik ilçesinde 2 husumetlisine 3 motosikletle ateş açıp yaralayan 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Y. (20) ve Yusuf İslam C. (18) sokak üzerinde bulunduğu sırada, 3 motosikletle gelen husumetlileri Emrullah İ. (22), Ayhan S. (24), Kadirhan R. (18), Yahya S. (26), Salih Efe Ç. (18), Gürkan S. (20) ve B.S. (15) tarafından çeşitli silahlarla ateş açıldı. Kadirhan Y. sağ dirsek, çene ve sol omzundan ağır, Yusuf İslam C. ise kalçasından hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 7 şüpheliyi farklı adreslerde yakalayıp, gözaltına aldı.

Silahlı saldırının, olaydan yarım saat önce Gürkan S.’nin yaralılar tarafından darbedildiğinden dolayı olayın gerçekleştirildiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

