Sakarya'da Uyuşturucu çetesine darbe: 1'i avukat 3 kişi tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukat Y.T. (47) ile S.Y. (38), B.Ö. (26) ve B.Ö. (22) isimli şahısların iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler devam eden soruşturmalarda 15 şahsa uyuşturucu madde sattıkları tespit etti. Delillendirilmesi yapılan 15 ayrı yakalamada, 2 kilogram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde toplamda 1.32 gram metamfetamin maddesi, 1.10 gram metamfetamin maddesi, 1.10 gram metamfetamin maddesi, 0.98 gram metamfetamin maddesi, 0.98 gram metamfetamin maddesi, 0.90 gram metamfetamin maddesi, 0.70 gram metamfetamin maddesi, 0.65 gram metamfetamin maddesi, 0.45 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 1.26 gram sentetik cannabinoid maddesi 1.13 gram sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları 5 adresteki aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 77 adet sentetik ecza ilacı, 43 gram metamfetamin maddesi, 12 gram metamfetamin maddesi, 9.80 gram toz halinde ekstazi maddesi, 8.46 gram metamfetamin maddesi, 1.90 gram metamfetamin maddesi, 1.55 gram metamfetamin maddesi, 0.20 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan rola, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 32 bin 700 TL ile 110 Euro nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden avukat Y.T. ile S.Y., B.Ö. (26) tutuklanırken B.Ö (22) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.