GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSakarya’da kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
HaberlerGündem Haberleri Sakarya’da kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Sakarya’da kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

23.02.2026 - 00:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Sakarya’da kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde M.A., tartıştığı kardeşi Yakup Açar’ı (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kardeşini öldüren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 21.15 sıralarında Erenler ilçesine bağlı Küpçüler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre M.A., bilinmeyen bir nedenle kardeşi Yakup Açar ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından M.A., pompalı tüfekle kardeşini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yakup Açar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından M.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Edirne'de Tunca Köprüsü taşkın riski nedeniyle trafiğe kapatıldı
#Gündem

Edirne'de Tunca Köprüsü taşkın riski nedeniyle trafiğe kapatıldı

Sakarya’da kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
#Gündem

Sakarya’da kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Gürültü tartışmasında komşusu dehşet saçtı! 14 aylık bebeğe bile acımadı
#Gündem

Gürültü tartışmasında komşusu dehşet saçtı! 14 aylık bebeğe bile acımadı