Sağlık ocakları 1 ocakta açık mı? Ocak 2026 bugün sağlık ocakları açık mı? Aile Sağlığı Merkezleri yılbaşında çalışıyor mu?

1 OCAK 2026 SAĞLIK OCAKLARI (ASM) AÇIK MI?

1 Ocak, resmi tatil statüsünde olduğu için kamu kurumlarının büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi sağlık merkezlerinde de hizmetlere ara veriliyor.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ BUGÜN KAPALI

Resmi Tatil Arası: 1 Ocak 2026 Perşembe günü Türkiye genelindeki tüm Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) kapalı olacaktır.

Aile Hekimleri: Aile hekimleri ve ASM personeli resmi tatil nedeniyle mesai yapmayacaktır.

Mesai Başlangıcı: Sağlık ocakları normal çalışma düzenine 2 Ocak 2026 Cuma sabahı saat 08:00 itibarıyla dönecektir.

ACİL DURUMLARDA NE YAPILMALI?

Sağlık ocaklarının kapalı olduğu 1 Ocak günü, acil sağlık ihtiyaçlarınız için şu yolları izlemelisiniz: