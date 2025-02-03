GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSabiha Gökçen'de olumsuz hava koşullarından dolayı bazı uçuşları iptal etti
HaberlerGündem Haberleri Sabiha Gökçen'de olumsuz hava koşullarından dolayı bazı uçuşları iptal etti

Sabiha Gökçen'de olumsuz hava koşullarından dolayı bazı uçuşları iptal etti

03.02.2025 - 16:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-

Sabiha Gökçen'de olumsuz hava koşullarından dolayı bazı uçuşları iptal etti

İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlanan uçuşların yüzde 10 oranında iptal edileceği duyuruldu.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 05.02.2025 ve 06.02.2025 tarihlerinde uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

Güncel Haberler

Çiğköfte zehirledi! Düzce'de 5 öğrenci hastanelik oldu
#Gündem

Çiğköfte zehirledi! Düzce'de 5 öğrenci hastanelik oldu

Başı gövdesinden ayrılmış bir şekilde buldu! Çanakkale'de korkunç olay
#Gündem

Başı gövdesinden ayrılmış bir şekilde buldu! Çanakkale'de korkunç olay

Sabiha Gökçen'de olumsuz hava koşullarından dolayı bazı uçuşları iptal etti
#Gündem

Sabiha Gökçen'de olumsuz hava koşullarından dolayı bazı uçuşları iptal etti