GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Ruhunuz şad olsun | Ruhu şad olsun ne demek, şad kelimesinin anlamı nedir? Şad olmak ifadesinin kökeni ile ruhu şad olmak ne demek?
ABONE OL

Ruhunuz şad olsun | Ruhu şad olsun ne demek, şad kelimesinin anlamı nedir? Şad olmak ifadesinin kökeni ile ruhu şad olmak ne demek?

İslam inancında olduğu gibi tek Tanrılı dinlere göre beden, dünya gibi fanidir. Baki olan ve ahirette sonsuza kadar yaşayacak olan da ruhtur. Vefat eden bir kişinin ardından edilen hayır dualarından biri olan ''Ruhu Şad Olsun'' da ölüler için edilen dualar arasında yer alır. Peki, Ruhu şad olsun ne demek, şad kelimesinin anlamı nedir? Şad olmak ifadesinin kökeni ile ruhu şad olmak ne demek?

23.12.2023 - 12:25 |
Ruhunuz şad olsun | Ruhu şad olsun ne demek, şad kelimesinin anlamı nedir? Şad olmak ifadesinin kökeni ile ruhu şad olmak ne demek?

GÜNCEL HABERLER

Tunceli’de kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı; 96 köy yolu kapalı

Tunceli’de kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı; 96 köy yolu kapalı

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye! Hesaplara yatıyor, Ödeme tarihi belli oldu

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye! Hesaplara yatıyor, Ödeme tarihi belli oldu

Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi