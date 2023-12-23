Ruhunuz şad olsun | Ruhu şad olsun ne demek, şad kelimesinin anlamı nedir? Şad olmak ifadesinin kökeni ile ruhu şad olmak ne demek?
İslam inancında olduğu gibi tek Tanrılı dinlere göre beden, dünya gibi fanidir. Baki olan ve ahirette sonsuza kadar yaşayacak olan da ruhtur. Vefat eden bir kişinin ardından edilen hayır dualarından biri olan ''Ruhu Şad Olsun'' da ölüler için edilen dualar arasında yer alır. Peki, Ruhu şad olsun ne demek, şad kelimesinin anlamı nedir? Şad olmak ifadesinin kökeni ile ruhu şad olmak ne demek?
23.12.2023 - 12:25 |