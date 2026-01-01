Rize'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Rize'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
01.01.2026 - 22:38

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Rize'de kar yağışı etkili oluyor. Rize'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Rize genelinde kar yağışı nedeniyle 2 Ocak günü eğitime bir gün ara verildi.

Meteorolojiden alınan verilere göre il genelinde kar yağışının yarın saat 12.00’ye kadar aralıksız devam etmesi bekleniyor. Devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle özellikle köy yollarında buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

Bu kapsamda, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 2 Ocak 2026 Cuma günü, il genelinde tüm ilk, orta ve lise düzeyindeki resmî ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.
Yetkililer, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurgularken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları istendi.

