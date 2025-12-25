Regaip Namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Adım Adım 4 rekat, 12 rekat ve 20 rekat Regaip Kandili Namazı kılınışı ve duaları

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Regaip Kandili gecesinde kılınan Regaip Namazı ile ilgili merak edilenler bu içerikte detaylı şekilde ele alınıyor. Regaip Kandili Namazı Nasıl kılınır, hangi dualar okunur, ne zaman kılınır, Kaç rekat sorularına net cevaplar sunulurken; 12 rekat, 4 rekat ve 20 rekat Regaip Namazı seçenekleri kaynaklara dayalı olarak açıklanıyor.

Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesi idrak ediliyor. Manevi atmosferiyle öne çıkan bu mübarek gecede, ibadet etmek isteyen vatandaşlar Regaip Kandili Namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman kılınır sorularına yanıt arıyor. Regaip Kandili gecesine özel farz veya vacip bir namaz bulunmamakla birlikte, bu gece nafile namaz, dua ve tövbe ile ihya ediliyor.

Regaip Kandili Namazı Ne Zaman Kılınır?

Regaip Kandili Namazı, akşam namazı ile yatsı namazı arasında veya yatsı namazından sonra kılınabilir. Kandil gecesi, imsak vaktine kadar ibadetle değerlendirilebilir. Namaz, kişinin niyetine ve imkânına göre bireysel olarak eda edilir.

 

Regaip Kandili Namazı Kaç Rekat?

Dini kaynaklara göre Regaip Kandili’ne özgü belirlenmiş bir rekat sayısı yoktur. Bu gecede kılınan namazlar nafile namaz kapsamında değerlendirilir. Uygulamada en çok tercih edilen rekat sayıları 4 rekat, 12 rekat ve 20 rekat şeklindedir.

 

4 Rekat Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır?

4 rekat Regaip Kandili Namazı, iki rekatta bir selam verilerek kılınır.

Niyet:
Allah rızası için nafile namaz kılmaya niyet edilir.

Kılınışı:

  • Sübhaneke okunur
  • Fatiha Suresi okunur
  • Ardından Kur’an’dan bir sure veya ayet okunur
  • Rüku ve secdeler yapılır
  • İkinci rekatta oturulup selam verilir

Aynı şekilde ikinci iki rekat kılınarak toplam 4 rekat tamamlanır. Namazdan sonra dua edilir.

12 Rekat Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır?

12 rekat namaz, Regaip Kandili gecesinde en yaygın uygulamalardan biridir ve ikişer rekat halinde kılınır.

Niyet:
Allah rızası için Regaip Kandili nafile namazı kılmaya niyet edilir.

Kılınışı:

  • Her rekatta Fatiha Suresi okunur
  • Ardından Kur’an’dan bir sure okunur
  • İki rekatta bir selam verilir

Bu şekilde toplam 12 rekat, 6 selamla tamamlanır. Namaz sonrası dua, istiğfar ve salavat getirilir.

 

20 Rekat Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır?

Regaip Kandili gecesini uzun ibadetle geçirmek isteyenler, 20 rekat nafile namaz da kılabilir.

Niyet:
Allah rızası için nafile namaz kılmaya niyet edilir.

Kılınışı:

  • Her rekatta Fatiha Suresi okunur
  • Ardından Kur’an’dan bir sure veya ayet okunur
  • İkişer rekat halinde selam verilerek namaz kılınır

Toplamda 20 rekat, 10 selam ile tamamlanır. Namazın ardından dua ve tövbe edilir.

Regaip Kandili Gecesinde Yapılabilecek Diğer İbadetler

Regaip Kandili gecesi yalnızca namazla sınırlı değildir. Bu mübarek gecede:

  • Kur’an-ı Kerim okunabilir
  • Dua ve istiğfar edilebilir
  • Salavat getirilebilir
  • Kaza namazları kılınabilir

Rekat sayısından ziyade, ibadetin samimiyetle ve huşu içinde yapılması önem taşır.