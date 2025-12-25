Regaip Namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Adım Adım 4 rekat, 12 rekat ve 20 rekat Regaip Kandili Namazı kılınışı ve duaları

1

Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesi idrak ediliyor. Manevi atmosferiyle öne çıkan bu mübarek gecede, ibadet etmek isteyen vatandaşlar Regaip Kandili Namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman kılınır sorularına yanıt arıyor. Regaip Kandili gecesine özel farz veya vacip bir namaz bulunmamakla birlikte, bu gece nafile namaz, dua ve tövbe ile ihya ediliyor.