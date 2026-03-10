Ramazan'da balık fiyatları yüzde 30 düştü! Sofralar şenlendi

Haberin Devamı

Mersin'de Ramazan ayının ilk haftasında balık satışlarında durgunluk yaşandı. Vatandaşların daha çok ev yemeklerine yönelmesi nedeniyle tezgahlarda hareket azalsa da ilk haftanın ardından balık satışları yeniden artmaya başladı. Özellikle hafta sonları balık tezgahlarında yoğunluk yaşandığı belirtilirken, fiyatlarda yapılan indirim de vatandaşın ilgisini artırdı.

Ramazan ayına özel olarak birçok balık türünde yüzde 25 ila yüzde 30 arasında indirim uygulanırken, en çok tercih edilen balıkların başında hamsi ve sardalya geliyor. Hamsi ve sardalya fiyatlarının 200-250 TL seviyelerinden 100-150 TL aralığına kadar düştüğü belirtildi.

Tezgahlarda hamsi ve sardalyanın yanı sıra barbunya, gümüş, çipura ve levrek gibi balık çeşitleri de yer alıyor. Barbunyanın kilogram fiyatının 200-300 TL arasında olduğu, çipura ve levreğin ise 350-400 TL aralığında satışa sunulduğu ifade edildi.



"Balıkta hareketlilik başladı"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat ise Ramazan ayının başlamasıyla ilk hafta bir durgunluk yaşandığını belirterek, "İlk bir hafta halkımız sulu yemek ve değişik ev yemeklerine yöneliyor. Bir haftadan sonra balıkta hareketlilik başladı, özellikle hafta sonu yoğunduk. Her çeşit balığımız mevcut, Karadeniz'den tekrar hamsi gelmeye başladı. Sezon başında bir hamsi yoğunluğu ve çokluğu vardı. Bu, yılbaşına doğru kesildi, şimdi tekrar hamsi çıkmaya başladı" dedi.



"Balıkta fiyatı yüzde 25 ila yüzde 30 arasında geriye çektik"

Ramazan ayına özel olarak bazı balık türlerinde indirim yaptıklarını belirten Polat, "Ramazan ayının girmesiyle bazı kalemlerde indirime başladık. Halkımızın daha çok talep ettiği hamsi ve sardalya, her kesime hitap eden bir balık. Omega-3 açısından da en zengin yiyecek sardalya ve hamsidir. Diğer balık çeşitlerimiz de var, balıkta fiyatı yüzde 25 ila yüzde 30 arasında geriye çektik. Ramazan ayına özel indirimler uyguluyoruz" diye konuştu.



"Sofrada en çok tercih edilen balık türü hamsi"

Ramazan ayında en çok tercih edilen balığın hamsi olduğunu kaydeden Polat, "Şu an için Ramazan ayında sofrada en çok tercih edilen balık türü hamsi. Hamsiyi takiben sardalya geliyor. Mersin'in tanınmış balığı barbunya, gümüş ve büyük balıklardan da çipura-levrek tercih ediliyor" şeklinde konuştu.