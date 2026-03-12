Ramazan ayında zam yapmadı! Buradaki pide 10 TL'den satılıyor

Haberin Devamı

İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Hayri Coşkun ve kardeşlerinin çalıştırdığı fırın, piyasaya oranla daha uygun fiyata sattığı ekmekle biliniyor. Ramazan ayında vatandaşlar ekonomik rahatlıkla pide ve ekmek tüketsin isteyen esnaf, 210 gram ekmeği ve pideyi 10 TL'den satışa sunuyor. Mahalle sakinleri fiyatları memnuniyetle karşılarken, uygun fiyatlı ekmek ve pide vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Aile işletmesi olan fırının kendi iş yerleri olduğunu ifade eden Hayri Coşkun, Ramazan ayında vatandaşların uygun fiyata yararlanması için zam yapmadıklarını ifade ederek "Biz dört kardeşiz, üç kardeş fırıncıyız ve üçümüz bir çalışıyoruz. Kendi fırınımız, kendi imalatımız, kendi işyerimiz. Onun için biraz daha uygun tutuyoruz fiyatı. Ramazan ayında da zam yapmak istemedik. Herkes alsın 10 TL'den, sıkıntı yok biraz bizden gidiyor ama gitsin. Herkes güzel karşılık veriyor, Ramazan ayında zam yapmamamızdan memnunlar ve güzel oluyor. Fiyatımızda uygun, kalitede de sıkıntı yok. Ramazandan sonra da yine birkaç ay zam yapmayı düşünmüyoruz. Fiyatlar böyle giderse umarım, zam yapmayacağız. Yani insanların ayağı alışsın, sürüm olsun yeter'' dedi.

Fiyatların piyasaya göre daha uygun olduğunu söyleyen Kenan Akdeniz, "Yakın bir çevrede yaşadığım için arada sırada buradan geçerken alışveriş yapıyorum. Buradan alışveriş yapmak hoşuma gidiyor. Ramazan pidesi olsun, buradaki insanların anlayışları olsun. Buradan alışveriş yapıyorum. Herkese tavsiye ederim. İnsanların alım gücüne göre bu fırın çok güzel bana göre. İnsanlar gönül rahatlığıyla gelip alabilirler. Herkese mutlu ramazanlar dilerim'' diyerek fırında çalışanlara teşekkür etti.