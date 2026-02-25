GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemPervari'de evin çatısı alevlere teslim oldu, köylüler kovalarla tankere su taşıdı
HaberlerGündem Haberleri Pervari'de evin çatısı alevlere teslim oldu, köylüler kovalarla tankere su taşıdı

Pervari'de evin çatısı alevlere teslim oldu, köylüler kovalarla tankere su taşıdı

25.02.2026 - 01:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİİRT (İHA)

Pervari'de evin çatısı alevlere teslim oldu, köylüler kovalarla tankere su taşıdı

Siirt'in Pervari ilçesinde iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın, köylülerin kovalarla tankere su taşımasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Pervari ilçesi Doğanköy köyünde iki katlı bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, köylülerin kovayla su tankerine su taşıyarak yaptığı müdahale ile söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Güncel Haberler

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi
#Dünya

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Pervari'de evin çatısı alevlere teslim oldu, köylüler kovalarla tankere su taşıdı
#Gündem

Pervari'de evin çatısı alevlere teslim oldu, köylüler kovalarla tankere su taşıdı

89 yaşındaki Norveç Kralı Harald, İspanya’da hastaneye kaldırıldı
#Dünya

89 yaşındaki Norveç Kralı Harald, İspanya’da hastaneye kaldırıldı