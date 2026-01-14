GAZETE VATAN ANA SAYFA
Osmaniye'de işçi taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı

14.01.2026 - 18:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Osmaniye'de işçi taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Toprakkale kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Araçlardaki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma ve Toprakkale Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

