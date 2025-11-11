Osmaniye Düziçi’nde yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

GAZETE VATAN ANA SAYFA
11.11.2025 - 23:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaza, Düziçi ilçesi D-400 karayolu Kanlıgeçit Düziçi kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GZE 227 plakalı Gaziantep istikametinden Osmaniye yönüne seyir halinde olan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Osmaniye ve Düziçi’ndeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-400 karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

