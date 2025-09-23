Ortaöğretim KPSS ile polis olunur mu? İşte tüm bilinmesi gerekenler

Haberin Devamı

Eğitim ve kariyer basamaklarını şekillendiren en önemli adımlardan biri olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), her yıl milyonlarca adayın geleceğine yön veriyor. Özellikle lise mezunları için hayati bir dönüm noktası olan ortaöğretim düzeyindeki bu sınav, farklı meslek kapılarını aralamak için bir anahtar işlevi görüyor. Gençlerin en çok merak ettiği konulardan biri de sınavda elde edilen puanlarla polislik mesleğine girip giremeyeceği. Bu yazıda, ortaöğretim KPSS'nin polislik başvuru süreçlerindeki rolünü ve adayların Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) için sağlaması gereken temel şartları detaylı bir şekilde ele alacağız.

KPSS ortaöğretim ile polis olunur mu?

Evet, KPSS Ortaöğretim ile polis olabilirsiniz ancak bu süreçte dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) başvuru yapmak için lise mezunu olmak ve belirli koşulları taşımak gerekiyor. PMYO, lise son sınıf öğrencilerini ve lise mezunlarını kabul eder.

PMYO başvuru şartları

Polis Meslek Yüksekokuluna başvurmak için aşağıdaki şartları taşımanız gerekiyor:

Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Eğitim: Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak.

Sınav puanı:

ÖSYM'nin yaptığı TYT sınavından en az 250.00 ham taban puan almak.

Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için TYT'den en az 200.00 ham taban puan almak.

Yaş: Sınavın yapıldığı ilk gün itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak ve 26 yaşından gün almamış olmak. (Yaş düzeltmeleri, düzeltme öncesi yaşa göre değerlendirilir.)

Boy ve Beden Kitle İndeksi (BKİ):

Kadınlar için en az 162 cm boyunda olmak.

Erkekler için en az 167 cm boyunda olmak.

BKİ'nin 18 ile 27 arasında olması gerekmektedir.

KPSS puanı, polislik başvurusunda doğrudan kullanılan bir kriter olmamakla birlikte, bazı durumlarda adayların ön başvuru süreçlerinde veya diğer aşamalarda dikkate alınabilir. Ancak PMYO'ya başvuru için asıl belirleyici olan sınav puanı TYT'dir.