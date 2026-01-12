Ordu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Ordu'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Ordu'nun 13 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ünye ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde 13 Ocak 2026 Salı günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve ana sınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtilerek, "Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.