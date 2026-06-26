Okullar ne zaman kapanıyor, karneler bugün saat kaçta verilecek? 2026 MEB ilkokul, ortaokul ve lise karne dağıtım saatleri listesi!

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Eğitim maratonunun son gününde öğrenciler, öğretmenler ve veliler büyük bir heyecan yaşıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, belgelerini teslim alarak yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatili dönemine adım atacak. Son gün işlemlerinin başlamasıyla birlikte arama motorlarında karne saatlerine ve e-Okul sistemine yönelik sorgulamalar hız kazandı.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde tüm Türkiye genelini kapsayan tek bir merkezi karne dağıtım saati bulunmamaktadır. Tören ve dağıtım saatleri, okulların tam gün ya da ikili (sabahçı-öğlenci) eğitim modeline göre okul idareleri tarafından esnek olarak belirlenir.

Geçmiş dönemlerdeki uygulamalar ve genel işleyiş esas alındığında okullardaki dağıtım saatleri şu şekilde öngörülüyor:

Sabah Grubu ve Tam Gün Eğitim Yapan Okullar: Bu kurumlarda belgelerin genellikle sabah 09:00 ile 11:00 saatleri arasında dağıtılması bekleniyor.

Öğleden Sonra Eğitim Alan Öğrenciler: İkili eğitim sistemindeki öğlenci gruplar için karne teslim işlemlerinin 11:00 ile 12:30 arasında tamamlanması planlanıyor.

Kesin saat planlamasını öğrenmek isteyen velilerin, öğrencilerin eğitim gördüğü okul müdürlüklerinin duyurularını kontrol etmesi öneriliyor.

E-KARNE NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK 2026?

Okula gitmeden veya fiziki karne öncesinde not durumunu, takdir-teşekkür belgelerini dijital ortamda kontrol etmek isteyenler e-Okul sistemine yöneldi. Dijital karne modülünün, karne günü olan 26 Haziran Cuma günü saat 10:00 itibarıyla velilerin ve öğrencilerin sorgulamasına kademeli olarak açılması beklenmektedir.

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DİJİTAL KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Öğrenciler dönem sonu başarı durumlarını ve aldıkları belgeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden kolayca takip edebilirler. e-Okul web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüde yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayarak tüm not ve belge detaylarına ulaşabilirsiniz.