Öğretmene rotasyon gelecek mi? Rotasyon nedir, öğretmenlere rotasyon var mı 2024?

Öğretmenlere rotasyon konusunun seçimden sonra gündeme geleceği iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından öğretmenlere rotasyonun gelip gelemeyeceği sorgulanmaya başlandı. Peki, öğretmenlere rotasyon var mı 2024? Öğretmenlere rotasyon var mı 2024?

Öğretmene rotasyon gelecek mi?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre uygulanacak rotasyon ilk olarak aynı ilçe içerisinde başlayacak ve norm fazlalığı oluşmaması için en yakın ilçeden başlayarak yer değişiklikleri devam edecek.

Rotasyonda, öğretmenlerin hizmet yılı ve hizmet puanı da önemli bir kriter olacak. Öte yandan son kararların seçim sonrasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN tarafından kamuoyuna açıklanması beklendiği de iddia edildi. Ancak rotasyon ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının henüz somut bir çalışması yok.

Rotasyon nedir?

Rotasyon, bir öğretmenin aynı okulda belirli bir süre çalıştıktan sonra başka bir okula veya farklı bir göreve tayin edilmesidir.