GündemNusaybin’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı, yaralılar var
HaberlerGündem Haberleri Nusaybin’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı, yaralılar var

Nusaybin’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı, yaralılar var

17.03.2026 - 21:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih KESKİN/ NUSAYBİN(Mardin), (DHA)

Nusaybin’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı, yaralılar var

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda S.H.G. (21), S.T. (22), M.T. (40) ve M.G. (30) tabancalardan ateşlenen kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da 2 kuzen kullandıkları araçla birbirlerine çarptı
#Gündem

Aksaray’da 2 kuzen kullandıkları araçla birbirlerine çarptı

Nusaybin’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı, yaralılar var
#Gündem

Nusaybin’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı, yaralılar var

Hakkari Derecik'te trafik kazası meydana geldi 1 kişi yaralandı
#Gündem

Hakkari Derecik'te trafik kazası meydana geldi 1 kişi yaralandı