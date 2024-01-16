Nitrik Asit Kullanım Alanları Nelerdir? Nitrik Asidin Günlük Hayatta Kullanıldığı Yerler...

Nitrik asidinin birçok kullanım alanları bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür.

Gübre üretiminde oldukça büyük bir rağbet ile kullanılmaktadır.

Metallerin saflaştırılmasında kullanılmaktadır.

Metallerin dağlanması işlem aşama sırasında kullanılmaktadır.

Birçok patlayıcı maddelerin üretiminde kullanılmaktadır.

PH indirgenmesi sırasında gereken su arıtma gibi yerlerde kullanılmaktadır.

Boya kimyasalları sektöründe ise büyük ilgi ile kullanılmaktadır.

Gümüş nitratın üretilmesinde kullanılmaktadır.

Nitrik Asidin Günlük Hayatta Kullanıldığı Yerler

Her asit gibi nitrik asit çeşidinin de kullanıldığı pek çok yerler bulunmaktadır. Nitrik asit genellikle gübre, patlayıcı maddeler ve boya ürünlerinde, temizlik ürünlerinde ve pek çok ürün hazırlanmasında kullanılmaktadır. Tehlikeli bir ürün olduğundan dolayı çok dikkatli bir şekilde kullanılmaktadır.

Asidin Özellikleri

Nitrik asit oldukça çok eski zamanlara dayanmaktadır. Yani nerede ise ilk cesur simya girişimlerine kadar uzanmaktadır. Çok eski dönemlerde altın ve platini çözebilen önemli bir çözelti olan kraliyet suyunu üretmekte kullanılmaktadır. Aslında, HNO 3 fazlası ile aşındırıcı ve kimyasal olarak çok aktif olmaktadır.

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Nitrik asit ise son derece keskin kokulu olmaktadır. Ayrıca aşındırıcı özelliklere sahip renksiz sıvı bir nitrik asittir. Uzun süre saklandığın da, depolandığında ise sıcaklığa maruz kaldığında, nitrojen oksitlere ve suya kendiliğinden ayrışma sebebi ile sararmaktadır. Çok sayıda maddeler ile kolayca reaksiyona girerek ve suda çözündüğünde ise ısı üretmektedir.

Onu içeren reaksiyonların çok önemli bir kısmı de patlayıcı olmaktadır. Nitrik asidin kendisi ve de tuzları güçlü oksitleyiciler olmaktadır. Bu hidrojen salınımı ile sonuçlanan metallerle reaksiyonların şiddetini göstermektedir. Oldukça fazla dikkat edilmelidir. Cilt ile temasında ise fazlasıyla ciddi yanıklara sebep olmaktadır. Buharlaşma ile solunum yollarına zarar verir ve böylece şişme ve zatürreye yol açmaktadır.

Nitrik Asit Nasıl Elde Edilmektedir?

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Nitrik asit, nitrojen dioksitin su ile beraber reaksiyona girmesi ile elde edilmektedir. Birçok ticari amaçlarda temel üretim yöntemi ve işlemi Ostwald olmaktadır. Satın almak için en çok %65-68’lik bir konsantrasyon arzu edilir. Laboratuvar koşullarında alternatif bir üretim yöntemi ve saf nitrik asidi üretmek için potasyum nitrat, sülfürik asit ile reaksiyonu olmaktadır.

Nitrik Asit Çevreyi Nasıl Etkiler?

Nitrik asidinin çevreye oldukça büyük ölçüde zararı bulunmaktadır. Yanlışlıkla salınması bile insanlar, hayvanlar ve bitkilerin oldukça fazla risk almasına etki etmektedir. Bu yüzden asidin yüzey sularına ve yeraltı sularına sızması ne pahasına olursa olsun çok önlenmelidir.

Nitrik asit çok fazla yaygın olarak kullanılan bir hammadde olmaktadır. Gübre, patlayıcı endüstrilerinde kilit bir rol oynamaktadır. Yani kullanıldığı her alanda büyük bir ölçüde dikkat edilmelidir.