'Nişanı bozup başkasıyla kaçtı' iddiası hastanelik etti

Olay, Gaziler Mahallesi 1782 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, F.C., kız arkadaşı M.A'nın nişanı bozup başka bir gençle kaçtığı iddiasıyla babası H.M.C. ile birlikte eski nişanlısının ailesinin evine gitti. Olay yerine oğlu ile birlikte 41 AGS 275 plakalı araçla gelen H.M.C., tabancayla havaya 5 el ateş etti. Bu sırada kızın babası H.A. ve yeğeni M.A., H.M.C'nin elinden silahı aldı ve baba ile oğlunu darp etti. Çıkan kavga neticesinde H.M.C. ve oğlu F.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. H.A. ve M.A. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.