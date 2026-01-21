Nevşehir'de tamamen ücretsiz olarak başlıyor! Yaş sınırı bulunmuyor

Haberin Devamı

Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezi iş birliğince uzman eğitici kadrosuyla düzenlenen kurslar sayesinde her yaş grubundan binlerce kişiye Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalı eğitim imkânı sunan KAPEM’de kurslar için kayıtlar başladı.

KURS GÜNLERİ BELLİ OLDU

Tarık Kesekçi Parkı içerisindeki Paşa Konağı’nda faaliyet gösteren KAPEM yeni döneminde Türk İşaret Dili Kursu ve Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü Kursu düzenlenecek. Hafta içi açılacak olan 2 kursa dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Türk İşaret Dili Kursu için 20 Ocak 2026 Salı gününden itibaren ön başvurular alınmaya başlanırken, kurs 04 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Kurs Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 13.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacak.

KAYITLAR ONLİNE YAPILABİLECEK

Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü Kursu için ise 20 Ocak 2026 Salı gününden itibaren ön başvurular alınmaya başlanırken, kurs 03 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Kurs Salı, Çarşamba Perşembe ve Cuma günleri 09.00 - 13.00 saatleri arasında yapılacak.

Kontenjanlarla sınırlı kurslara katılmak isteyenler Paşa Konağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan KAPEM Kurs Kayıt sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.