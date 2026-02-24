GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.02.2026 - 20:06

Kaynak: MUŞ (İHA)

Muş’ta zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi

Muş’ta cezaevi yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, cezaevi yolunda seyir halinde olan 4 araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yolda güvenlik önlemleri alınırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

