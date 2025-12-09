GAZETE VATAN ANA SAYFA
Muş’ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

09.12.2025 - 21:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUŞ (İHA)

Muş’ta akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Muş’ta akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki Yolu’nun 0-11. kilometreleri arası ulaşıma geçici olarak kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlatırken, sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

