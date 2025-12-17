Muş'ta kar yağışı ve fırtına yolları kapadı, mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Haberin Devamı

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına, ulaşımı olumsuz etkiledi. 10 köy ile 20 mezraya ulaşımın sağlandığı Derecik-Üçevler Grup köy yolu Turna Dağı mevkisinde yolun kapanması sonucu iki araç içerisinde bulunan 7 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muş İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. Yoğun kar ve tipi altında sürdürülen çalışmalar yaklaşık 3 saat sürdü. İl Özel idaresinde görevli iş makinesi operatörü Serhat Ekici ve Yakup Kandemir'in yoğun çabasıyla mahsur kalan araçlara ulaşılarak vatandaşlar güvenli alana alındı. Kurtarılan 7 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, vatandaşlar kendi araçlarıyla Muş merkeze döndü. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede benzer olumsuzlukların yaşanmaması için yol açma ve kontrol çalışmalarını sürdürdü.

Mahsur kalan vatandaşlardan Muhammed Yiğit, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle burada mahsur kaldık. İl Özel İdaresi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldık. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.