Muş Hasköy’de mahsur kalan 5 araçtaki 13 kişi kurtarıldı

Muş’un Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 araçtaki 13 kişi kurtarıldı.

Muş’ta etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Muş’un Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle 5 araçta bulunan 13 kişi mahsur kaldı. Kaymakam Çeşmesi mevkiinde mahsur kalanları kurtarmak için Karayolları 113’üncü Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yolda biriken karı temizlemesiyle mahsur kalan 5 araç ve içerisindeki 13 kişi kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

