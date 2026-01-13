Miraç Olayı Nedir? Miraç Kandili Kur’an’da Geçiyor mu? Miraç Gecesi Ne Oldu, Neler Yaşandı? Kısa ve Öz Anlatım

Haberin Devamı

Müslümanlar Miraç gecesini, bugüne kadar her yıl Recep ayının 27. gecesi ibadetler ve dualarla idrak eder. Bu gece için araştırmalarını sürdüren Müslümanlar Miraç kandili faziletleri ve önemi hakkında detayları merak ediyor. Miraç Kandili nedeniyle Hz. Muhammed'in Miraç mucizesi sık sık vatandaşların karşısına çıkıyor. İslam inancında büyük bir mucize olarak genel kabul gören Miraç gecesi yaşananlar hep vatadanşların ilgisini ve merakını çeken konu olmuştur.

Miraç Kandili'nin Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Recep ayının artık sona erip ve şaban ayının geldiğini gösteren Müslümanlar için büyük önem taşıyan bir gecedir. Miraç, safha safha, adım adım ramazana hazırlayan, ramazana hazırlıksız girmeyelim diye önemli bir uyarıcı mesaj değeri bulunan önemli bir gecedir.

MİRAÇ OLAYI NEDİR? NE ZAMAN YAŞANDI?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğuna "Burak" adlı binekle seyahat etti. Recep ayının 27. Gecesinde Peygamber Efendimiz (s.a.s), Cebrail ile birlikte Mekke’den Kudüs’e oradan da 7 kat semaya yükseldiği, döndüğünde ise ümmetine 5 vakit farz namazı müjdelediği mucize gecedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e her katta farklı peygamberlerle görüşür, Peygamberimize her katta Cebrail (a.s) eşlik eder ve 7. Kat semadan sonra bu sınırı geçemeyeceğini bundan sonra yalnız devam edeceğini söyler. Peygamberimiz ise Refref vasıtasıyla Allah ile görüşür.

NELER YAŞANDI?

Bir gece Kâbe–i Muazzama'nın Hatîm mevkiinde yatarken, Cebrail gelip mübarek göğüslerini yardı, kalbini zemzem suyu ile yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup eski hâline koydu. Sonra beyaz bir binek Burak ile (normalde bir aylık mesafedeki) Mescid–i Aksa'ya uçtular. Orada bütün peygamberlerin ruhlarına imam olup namaz kıldırdı. Bu, onların şeriatlerinin asıllarına mutlak varis olduğunu ifade ediyordu. Bir de kendisine su, şarap ve süt takdim edildi. Hazreti Muhammed sütü içti. Bu ümmetinin doğru yola iletildiğini ifade ediyordu. Ardından yüceliklere (manevî asansör) ile göklere çıkartılıp yedi kat semaları bir bir dolaştırılmıştır.

1. kat semada: Hz. Adem'le,

2. kat'ta Hz. İsa ve Hz. Yahya,

3. kat'ta Hz. Yusuf,

4. kat'ta Hz. İdris,

5. kat'ta Hz. Harun,

6. kat'ta Hz. Musa

7. kat'ta Hz. İbrahim ile görüştü.

Melekleri, Cennet ve Cehennem'e kadar bütünüyle ahiret hayatını müşahede etti. Miraç gecesi bütün mülk ve melekût âlemlerini dolaştı. Cebrail Hazreti Muhammed'i daha da yükseklere çıkardı, öyle bir fezaya vardılar ki kaderleri yazan kalemlerin cızırtıları duyuluyordu. Nihayet varlıklar âleminin son sınırı olan Sidretü'l–Müntehâ'ya ulaştılar. Cebrail:

-"İşte burası Sidretü'l–Müntehâ'dır. Ben buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam, yanarım" dedi.

Hz. Muhammed 'e Sidre'de dört kutsal nehir ve her gün yetmiş bin meleğin ziyaret ettiği Beyt–i Ma'mûr gösterildi. Sonra kendisine şarap, süt ve bal dolu üç bardak sunuldu. O, yine sütü tercih etti.

Hazreti Muhammed o gece şehitlerin ve muttakilerin cenneti olan Cennetü'l–Me'vâ'yı temaşa etti. Cebrail'i geride bırakan Hz. Muhammed, burada Refref'e binerek Arş–ı A'lâ'ya geçti ve Kâb–ı Kavseyn olarak belirtilen "imkân dairesinin bitiş, vücûb dairesinin başlama sınırına" ulaştı. Huzûr–u Kibriya'da Allah'a ok yayının iki ucu kadar, hattâ daha fazla yaklaştı. Cemâlullah'ı perdesiz ve vasıtasız olarak onunla zaman ve mekandan menüzzeh konuştu. Daha sonra tekrar Refref'le Sidre'ye geri döndü. Orada Cebrail'i asıl hüviyetiyle –tıpkı ilk defa Hira'da gördüğü şekliyle– gördü. Müteakiben de yine Cebrail ile birlikte göz kırpması kadar kısa bir zaman parçasında dünyaya döndü.

MİRAÇ OLAYI KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Miraç olayı, Peygamber Efendimizin önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da Allahu-u Tealâ’nın huzura çıkmasını ifade eder. Bu olay Kuran’ı Kerim’de İsra ve Necm surelerinde geçmektedir.