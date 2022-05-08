Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) Anneler Günü klibi! İşte Annem beni yetiştirdi klibindeki Alay Marşı sözleri!

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) anlamlı Anneler Günü kutlaması! MSB’nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı Anneler Günü klibi pek çok kişi tarafından büyük ilgi gördü. “Annem beni yetiştirdi” marşı ile başlayan klip kısa zamanda trend oldu. Peki, MSB’nin Anneler Günü klibindeki Alay Marşı kimin? İşte Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı sözleri ve MSB Anneler Günü klibi…

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’DAN (MSB) ANNELER GÜNÜ KLİBİ!

Milli Savunma Bakanlığı, her Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kahraman Türk askerlerinin anneleri ile birlikte olan fotoğraflarının ve operasyonlara ait görüntülerin yer aldığı video, kısa sürede çok sayıda beğeni topladı. Paylaşımda, “Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, "Alay Marşı"nın "Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı / Al sancağı teslim etti Allah'a ısmarladı" dizelerinin seslendirildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının operasyon ve intikal görüntülerinin yer aldığı video da yer aldı.

Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz. #MSB #AnnelerGünü pic.twitter.com/KoTUM38axY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2022

ALAY MARŞI SÖZLERİ

Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı

Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı

Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle vatana

Sütüm sana helal olmaz saldırmazsan düşmana

Yastığımız mezar taşı, yorganımız kan olsun

Biz bu yoldan döner isek namus bize ar olsun

Ne şereftir ölmek bize bu güzel vatan için

Yanar yürek yurt aşkıyla daima için için

ALAY MARŞI HİKAYESİ

Dillere destan olan Alay Marşı'na ait çeşitli hikayeler bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni ise bu marşın, 1915 senesinde gerçekleşen Kanlısırt Muharebesi esnasında şehit düşen Dar-ül Fünun öğrencilerinin siperlerde birbirlerine destek olmak ve moral vermek için söyledikleri meşhur marş olduğudur.