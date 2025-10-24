Milli Eğitim Bakanı Tekin: İmam Hatip okulları dünyada marka haline gelmesi gereken bir uygulama

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ile Fatih Belediyesi iş birliğinde 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' temasıyla düzenlenen 'Dil ve Edebiyat Derneği Medeniyet Okumaları' 2025-2026 dönemi açılış programı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Tekin'in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, program öncesi farklı ülkelerden Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelerek eğitim alan öğrencilerin stantlarını gezerek sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. 'Medeniyet Okumaları' projesine dahil olan öğrenciler adına Sultangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Duru Duman konuşmasını gerçekleştirdi.

'BİZE DÜŞEN BU MARKAYI İLERİYE TAŞIYACAK GAYRETİ SARF ETMEK'

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Balkanlar'da bugünlerde yaşadığımız bir sorun var mesela. Bazı Balkan ülkeleri imam hatip okullarını kilise ya da din rahip yetiştiren, din adamı yetiştiren bir okul olarak algılıyorlar ve denklikleri konusunda kendileriyle yaptığımız müzakerelerde, 'Biz orayı 'Din eğitimi veren bir okul olarak algılıyoruz.' diyorlar. İslam dünyasına gittiğimizde, 'Biz, imam hatip okullarımızda hem pozitif bilimler hem de İslam bilimlerinin eğitimini aynı anda veriyoruz.' dediğimizde onlar da şaşırıyorlar. Benim kastettiğim şey, bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin ürettiği bir marka. Biz hem dini eğitimi hem de pozitif bilimleri aynı anda verebilen bir model üretmişiz. Bunu uluslararası bir marka haline getirelim, getirmek zorundayız. Getirirsek iyi olurdu. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Bugün burada dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocukları, gençleri, onların heyecanlarını görünce, bu açıklamayı bir kez daha yapmanın doğru olacağına inandım. İmam hatip okulları modeli gerçekten dünyada bir marka haline gelebilecek, gelmesi gereken bir uygulama. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize düşen de bu markayı, bu bayrağı belki biraz daha ileriye taşıyacak bir gayreti sarf etmek" dedi.

'EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANMASI AÇISINDAN DÜNYA ORTALAMALARININ ÜSTÜNE ÇIKTIK'

Bakan Tekin, “Biz şu anda derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve eğitimde eğitim teknolojilerinin kullanması açısından dünyaya örnek olabilecek, dünya ortalamalarının üstüne çıktık Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Akademik başarı itibari ile yapılan sınavlar; PISA ve TIMSS diye duyduğunuz sınavlardır. En son TIMSS sınavında geçtiğimiz yıl 2024 Aralık ayında açıklanan sınavlar da matematik ve fen bilimlerinde iki kategoride iki sınıf düzeyinde yapılıyor. Bizdeki karşılığı dört ve sekizinci sınıflar fen bilimlerinde Avrupa'nın en iyi ülkesiyiz. Her iki sınıf düzeyinde ve her iki derste de OECD ülkelerinin de ilk beşi içerisindeyiz" dedi.

MEDENİYET OKUMALARI, KURGULAMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ SÜRECİN ÖNEMLİ BİR TAMAMLAYICI UNSURU

Bakan Tekin, “Okuryazarlık becerileriyle ilgili hem uluslararası raporlar hem bizim kendi gözlemlerimiz hem toplumda karşı karşıya bulunduğumuz insanlarla sohbet ederken duyduğumuz eleştiriler bizi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okuryazarlık becerileriyle ilgili farklı başlık açmaya itti. Biz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 9 okuryazarlık tanımlaması yaparak buna odaklandık. Bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, görsel okuryazarlık, vatandaşlık okuryazarlığı, kültür okuryazarlığı, veri okuryazarlığı, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve sanat okuryazarlığı. Bu saydığım okuryazarlık becerileri içerisinde hem Türkçemizin çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından düzgün kullanılması hem de bahsettiğim okuryazarlık becerileri içerisinde özellikle kültür ve sanat başlıklarında katkı verecek bir projeyi Medeniyet okumaları başlığı altında bugün burada bu yıl için başlatıyoruz. Bu başlık bizim anlatmaya çalıştığım Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli ile kurgulamaya çalıştığımız sürecin önemli bir tamamlayıcı unsuru olacaktır" ifadelerini kullandı.