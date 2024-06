Mezun olmak için kaç gano lazım, lisenden mezun olmak için kaç kredi almak gerekiyor? Mezun olmak için ortalama kaç olmalı?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler önümüzdeki cuma karnelerini alacak. Dönem sonu not ortalaması 85 ve daha yukarısında olan öğrenciler takdir belgesi, 70-84,99 not ortalamasına sahip öğrenciler ise teşekkür belgesi alır. Ortaöğrenim boyunca en az üç öğretim döneminde takdir belgesi alanlara ise ayrıca başarı belgesi verilir. Not ortalaması 70’ten aşağı olan öğrencilere Takdir, Teşekkür belgesi verilmez. Peki, derslerde ortalama altı kalan öğrencilerin ortalaması için kaç puan gerekli. Lise son sınıf öğrencileri mezun olmak için kaç kredi lazım, lisenden mezun olmak için kaç kredi almak gerekiyor? Sorularının yanıtı merak ediliyor.

MEZUN OLMAK İÇİN ORTALAMA KAÇ OLMALI?

İlkokul, ortaokul ve liselerde teşekkür belgesine sahip olabilmek için en az 70 en fazla 84.99 ortalamaya sahip olmak gereklidir. Ortalama 61 olduğunda öğrenciye teşekkür ya da takdir belgesi verilmez.

Yeni yönetmeliğe göre lisede sınıf geçme şartları aşağıdaki gibidir: Yıl sonu başarı puanı 50'nin altında olan öğrenciler sınıfta kalır. Yıl sonu başarı puanı 50 olan ve en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenciler sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını söyleyerek, "Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak." açıklamasında bulundu.

Bir öğrencinin diploma puanı Lise-1-2-3-4. sınıfların Yıl Sonu Başarı Ortalamalarının aritmetik ortalamasıdır.

İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

LİSELERE SINIF TEKRARI GELİYOR

Bakan Tekin, yardımcı kitaplar, seçimlik dersler gibi bazı konularla yaptıkları çalışmayı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayarak, “Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak” bilgisini paylaştı.

