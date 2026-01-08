Meteoroloji'den Ege Denizi için son dakika 'fırtına' uyarısı!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.01.2026 - 15:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Meteoroloji'den Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizi'nde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

