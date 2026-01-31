GAZETE VATAN ANA SAYFA
Meteoroloji'den Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı
31.01.2026 - 18:44

Kaynak: AYDIN (İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey ve Güney Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısında bulunarak denizciler ve ilgilileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat 2026 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege’de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden, öğle saatlerinden sonra ise güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege’de ise rüzgarın Pazar günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden, Pazartesi günü güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın 2 Şubat 2026 Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülürken, 1 Şubat 2026 saat 04.00 ile 2 Şubat 2026 saat 15.00 arasında denizlerde olumsuz hava şartlarının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini belirterek, başta balıkçılar olmak üzere tüm denizcilere tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji'den Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı
