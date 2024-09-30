Meteorolojiden Çankırı için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Çankırı'da bugün gece saatlerine kadar etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çankırı'da 30 Eylül Pazartesi günü için gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu. Yağışının saat 23.00'e kadar devam etmesinin beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, “Bugün öğle saatlerinde Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı, akşam saatlerinden itibaren Aksaray, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.