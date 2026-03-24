Meteoroloji'den Aydın için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 24 Mart 2026 Salı günü (bu akşam) saat 17.00 ile 20.00 arasında Aydın'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yapılan son değerlendirmelere ve meteorolojik radar verilerine göre, yağışların yerel olarak metrekareye 21-50 kilogram aralığında olması bekleniyor. Yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenirken, ayrıca yağış anında ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.