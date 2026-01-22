GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMeteoroloji'den 6 il için uyarı! Kar çok şiddetli geliyor
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Kar çok şiddetli geliyor

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Kar çok şiddetli geliyor

22.01.2026 - 16:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Kar çok şiddetli geliyor

Meteoroloji 6 il için turuncu kodlu alarm verdi. Bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak şiddetli kar yağışı yarın akşama kadar etkisini sürdürecek. Uzmanlar buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre "Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün 22 Ocak Perşembe akşam saatlerinden itibaren Şanlıurfa’nın Viranşehir, Ceylanpınar ve Siverek ilçeleri, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Yağışların Diyarbakır’ın kuzeyinde Kulp, Lice, Silvan, Hazro, Eğil, Kocaköy, Hani, Dicle, Ergani, Çermik ve Çüngüş ilçelerinde, Batman, Siirt ve Şırnak’ta yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir.

23 Ocak Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

    Güncel Haberler

    Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Kar çok şiddetli geliyor
    #Gündem

    Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Kar çok şiddetli geliyor

    Türkiye 150 ülkeye kuru meyve sattı! O ürüne talep patladı
    #Ekonomi

    Türkiye 150 ülkeye kuru meyve sattı! O ürüne talep patladı

    Bodrumlu öğrencilerden Atlas Çağlayan için duygulandıran klip: 'Atlas'ın yarım kalan cümlelerini biz tamamlıyoruz'
    #Gündem

    Bodrumlu öğrencilerden Atlas Çağlayan için duygulandıran klip: 'Atlas'ın yarım kalan cümlelerini biz tamamlıyoruz'