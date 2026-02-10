Mersin'de kamyonun çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı

Kaza, Mersin Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi sınırlarında Antalya istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.D. idaresindeki 55 ACY 082 plakalı kamyon, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kamyon önce elektrik direğine ardından bir otele ait dev tabelaya çarptı. Tabela, yol kenarında park halindeki bir otomobilin üzerine devrilerek araca hasar verdi. Kazayı görenlerin haber verilmesiyle olay yerine trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.