GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMersin'de kamyonun çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Mersin'de kamyonun çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı

Mersin'de kamyonun çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı

10.02.2026 - 22:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Mersin'de kamyonun çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonun çarptığı tabela park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, Mersin Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi sınırlarında Antalya istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.D. idaresindeki 55 ACY 082 plakalı kamyon, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kamyon önce elektrik direğine ardından bir otele ait dev tabelaya çarptı. Tabela, yol kenarında park halindeki bir otomobilin üzerine devrilerek araca hasar verdi. Kazayı görenlerin haber verilmesiyle olay yerine trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı
#Gündem

Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı

TAG'da araba yarışı pahalıya patladı: 4 araç trafikten men edildi
#Gündem

TAG'da araba yarışı pahalıya patladı: 4 araç trafikten men edildi

Mersin'de kamyonun çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
#Gündem

Mersin'de kamyonun çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı