Mersin'de eski eşi dahil 6 kişiyi katleden şüpheli, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'de bir şahsın eski eşini öldürdükten sonra farklı noktalarda gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda bilanço ağırlaştı. Edinilen bilgiye göre, Metin Ö. (37), Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde eski eşi Arzu Özden'i (32) silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Metin Ö., daha sonra 01 B 9171 plakalı otomobille Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı. Saldırıda işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçla kaçmaya devam eden saldırgan, Kaburgediği Mahallesi'nde hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay'ı, ardından Yeniköy Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda tır şoförü Abdullah Koca'yı da silahla vurarak öldürdü. İstasyonda şüphelinin vurduğu pompacı Gökay Sefiloğlu'nun da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şüphelinin saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracı bulundu, şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor

6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı vahşetin ardından şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli çalışmalar sürerken, zanlının kaçtığı 01 B 9171 plakalı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı. Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyonun devam ettiği öğrenildi.



"Telefon falan çıkaracak sanıyorduk, tabancayı çıkardı"

Lokantada çalışan ve saldırıdan yaralı kurtulan Mehmet Han Topal ise, yaşanan korku dolu anları anlattı. Topal, "Dükkanda çalışıyorduk, paket servisimiz vardı, onu hazırlıyordum. Metin ağabey geldi, dükkana giriş yaptı. Ben de dedim 'Hısım hoş geldin'. Hiç ses, tepki vermedi. Sabri ağabey de işte normal terazinin orada sucuk mu, et mi ne de tartıyordu. Biz de telefon falan çıkaracak sanıyorduk, birden tabancayı çıkardı, çat ağzına verdi. Ben yere eğiliyordum, sıktı bana. Kulağımın buradan geçti zaten. Ondan sonra Sabri ağabeye sıktı, boynuna sıkmış. Sonra geldi bir tane de tezgahın üstünden bana sıktı. Kalçama geldi. İçeriye gitmiş, Ahmet'e sıkmış çocuğun kafasına. Ondan sonra ben can havliyle dışarıya attım kendimi, arkadaşlara haber verdim. Ondan sonra kaçmış gitmiş" dedi.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Dün Çamlıyayla ilçesi Darpınarı Mahallesi'nde tartıştığı eski eşi Arzu Özden'i, pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra gittiği Tarsus ilçesinde de 5 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi yaralayan Metin Öztürk’ün, ilçenin Karakütük Mahallesi Örlüarman mevkisinde olduğu belirlendi. Madde bağımlısı ve psikolojik tedavi gören Metin Öztürk, güvenlik güçlerini görünce buradaki barakaya gizlendi. Saat 08.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, barakanın etrafını sardı. Öztürk, yakalanacağını anlayınca silahlı başına ateş edip, intihar etti. Öztürk’ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Saldırıda yaralanan 8 kişinin tedavisinin ise hastanelerde devam ettiği bildirildi.

Lokantaya saldırı anı kamerada

Öte yandan, 2 kişinin hayatını kaybettiği lokantaya düzenlenen silahlı saldırı anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobille lokantaya gelen saldırganın iş yerinin önünde bekleyen 2 kişiye ateş açarak kaçtığı anlar yer aldı.

Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Tarsus Devlet Hastanesi morguna getirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.