MERSİN TOKİ kura sonuçları: 8190 konut çekilişi yapıldı! Mersin asil ve yedek listeler belli oldu

TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları yayınlandı. 500 bin konut kampanyasında 18 Şubat Çarşamba günü Mersin için yapıldı. Mersin asil ve yedek listeler belirlendi. Hak sahipleri TOKİ resmi internet sitesinde açıklandı.

MERSİN TOKİ HAK BELİRLEME KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mersin TOKİ kura çekilişi 18 Şubat'ta (bugün) saat 11.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde yapılacak. TOKİ kura çekilişi canlı yayında YouTube üzerinden takip edilecek.

TOKİ MERSİN CANLI KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN GERİ ALINIR?

Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın Şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.

MERSİN İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞIŞIMI

Merkez (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir): 5.000

Aydıncık: 40

Erdemli: 500

Gülnar: 100

Mut: 750

Silifke: 800

Tarsus: 1.000