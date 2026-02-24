GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMenteşe’de motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Menteşe’de motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

Menteşe’de motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

24.02.2026 - 20:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Menteşe’de motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 APE 388 plakalı motorlu kurye, yolda çalışma yapan şantiyede görevli bayrakçıya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile kurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Menteşe’de motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
#Gündem

Menteşe’de motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

Milas’ta tır şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı
#Gündem

Milas’ta tır şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı

Muğla’da otomobil yayaya çarptı, sürücü gözaltına alındı
#Gündem

Muğla’da otomobil yayaya çarptı, sürücü gözaltına alındı