Menteşe’de motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza, Denizli yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 APE 388 plakalı motorlu kurye, yolda çalışma yapan şantiyede görevli bayrakçıya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile kurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.