Mardin'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Olay, gece saatlerinde Midyat ilçesi merkez Dörtyol mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.Ü. tabancadan çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İ.Ü., ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun önce tartıştığı, ardından kavga ettikleri, birinin de tabanca ile peş peşe ateş ettiği görüldü.