Mardin'de otomobil, köprüden kanala düştü; 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: DHA

Mardin'in Artuklu ilçesinde köprüden kurumuş su kanalına düşen otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 CVG 874 plakalı otomobil, köprüden kurumuş su kanalına düştü. Kazada otomobildeki Halide A. (27), Bedia A. (51) ve Sacide A. (25) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bedia A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

