Mardin'de iki otomobil çarpıştı, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

18.02.2026 - 23:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MARDİN (İHA)

Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde 35 AEV 131 ve 34 DNB 620 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, İ.A. (20), B.T. (20), M.T. (14), F.T. (37), M.T. (7) ve E.T. (11) yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

