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Maltepe’de facia ucuz atlatıldı! Yol gecekonduların üzerine çöktü

Maltepe’de daha önce riskli olduğu gerekçesiyle önlem alınan yol, 2 gecekondunun çatısına çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çöken yol havadan görüntülendi. Gecekondularda hasar oluştu.

28.03.2024 - 15:30 | | Murat KORKMAZ- Murat SOLAK- Muharrem ÇAM İSTANBUL, (DHA)
Maltepe’de facia ucuz atlatıldı! Yol gecekonduların üzerine çöktü

Olay, Maltepe Gülensu Mahallesi Gazi Sokak üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde çökme riskine karşı önlem alınarak çevresi kapatılan yol, dün akşam saatlerinde 2 gecekondunun çatısı üzerine kayarak çöktü.

Maltepe’de facia ucuz atlatıldı Yol gecekonduların üzerine çöktü

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondularda hasar oluştu. Belediye tarafından önlem amaçlı mühürlenen gecekondularda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Maltepe’de facia ucuz atlatıldı Yol gecekonduların üzerine çöktü

Gecekonduların çatısının üzerine çöken yol, havadan görüntülendi. Belediye ekipleri, çökmenin yaşandığı yol üzerinde önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı.

Maltepe’de facia ucuz atlatıldı Yol gecekonduların üzerine çöktü

Mahalle sakini Berhan Erturan, Daha önce burada önlem almışlardı. Çökme riskine karşı. Dün ben bir ses duydum, o sırda çöktü. Yaklaşık 6 ya da 7 metre var. 2 tane gecekondunun üzerine çöktü. Buraları kapatmışlardı, önlem alındı. Sonrasında yol çöktü zaten, ölen ya da yaralanan olmadı dedi.

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