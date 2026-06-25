Malatya'dan Adıyaman'da yeni bir yol açılıyor: 50 metre genişliğinde 8 şeritli olacak

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6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya’da, cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışma kapsamında, yalnızca asfalt yenilenmiyor aynı zamanda yolların genişliği de artırılıyor. Yol yenileme çalışmalarına dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt ilçesinde bulunan 100. Yıl Parkı ile Çevre Yolu arasındaki yolun 50 metre genişliğinde ve 8 şeritli devasa bir bulvar haline getirileceğini ifade etti.

Ayrıca 100. Yıl Parkı ile Bostanbaşı Mahallesi Filistin Caddesi’ne doğru yeni bir yol aksı daha açılarak bu hattın Adıyaman yoluna bağlanacağını kaydeden Er, “Malatya’mız için çalışmaya devam İki yeni güzergâhta birden çalışıyor, şehrimizin ulaşımına konfor ve güven katacak modern aksları Malatya’mıza kazandırıyoruz. Bostanbaşı–Yüzakı Hattı, Fahri Kayahan ile Adıyaman Yolu arasını kesintisiz hale getiriyoruz.

Bostanbaşı–Yüzakı Hattı; Fahri Kayahan ile Adıyaman Yolu arasını kesintisiz hale getiriyoruz. 30 m genişlik, 2x2 şeritli yol olacak. 100. Yıl Parkı ile Çevre Yolu arasını baştan sona yeniliyoruz. 50 m genişlik, 2x4 şeritli yol olacak.”

100. Yıl Parkı’nda devam eden çalışmalara da değinen Er, şu ifadeleri kullandı:

“100 Akın'dan Filistin Caddesine kadar yeni bir yol aksı açıyoruz ve buradan Adıyaman yoluna kadar gitmiş olacak. Fahri Kayahan’dan aracıyla giren bir hemşehrimiz kesintisiz bir şekilde Adıyaman yoluna kadar bu yolu kullanarak gitmiş olacak. Yüzakı Bulvarı bildiğiniz gibi asfaltı serilmişti ancak birçok alanda kaldırımları ve aydınlatması mevcut değildi. Şu anda arkadaşlarımız burada hummalı bir şekilde buranın hem kaldırım çalışmalarını yapıyorlar hem de Estetik bir aydınlatma çalışması yapıyorlar.”