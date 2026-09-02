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Makine arızası sürükledi: Beylikdüzü açıklarında korku dolu anlar

02.09.2026 - 08:36Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Makine arızası sürükledi: Beylikdüzü açıklarında korku dolu anlar

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne içindeki 3 kişiyle birlikte kurtarıldı.

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Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı" ifadeleri yer aldı

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