Makine arızası sürükledi: Beylikdüzü açıklarında korku dolu anlar
02.09.2026 - 08:36Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne içindeki 3 kişiyle birlikte kurtarıldı.
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Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı" ifadeleri yer aldı