KYK yurt başvuru açıldı! 2025 KYK yurt başvuru nasıl yapılır? KYK yurt başvuru şartları

Üniversite öğrencileri için heyecanla beklenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru süreci bugün itibarıyla (2 Eylül 2025) başladı. Binlerce öğrencinin barınma ihtiyacını karşılamak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtları için başvurular, 2 Eylül'de alınmaya başlanıp 6 Eylül tarihine kadar devam edecek. Üniversite hayatına yeni bir başlangıç yapacak veya eğitimine devam edecek olan öğrenciler için büyük önem taşıyan bu süreç, tamamen dijital ortamda, e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülecek. Bu nedenle başvuru yapacak adayların süreçte herhangi bir aksaklık yaşamamaları adına gerekli adımları ve şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları, belirtilen tarihler arasında yalnızca e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamak isteyen öğrencilerin izlemesi gereken adımlar oldukça basit.

Öncelikle, başvuru yapacak öğrencinin bir e-Devlet şifresine sahip olması zorunludur. Eğer öğrencinin henüz bir e-Devlet şifresi yoksa, T.C. kimlik kartı ile en yakın PTT şubesine giderek şifre temin etmesi gerekiyor. Alternatif olarak, internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden biri de kullanılabilir.

Başvuru ekranına ulaşıldığında sistem, öğrencinin öğrenim bilgilerini otomatik olarak çekecek. Bu noktada en kritik adımlardan biri, e-Devlet üzerinde yer alan okul ve bölüm bilgilerinin doğruluğunun kontrol edilmesidir. Bilgilerinde herhangi bir hata veya eksiklik bulunan öğrencilerin, vakit kaybetmeden kayıtlı oldukları üniversitenin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek bu bilgileri düzelttirmeleri hayati önem taşıyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular, sistem tarafından geçersiz sayılacak ve öğrencinin yurt hakkı tehlikeye girecek. Bu kontrollerin ardından başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurularak süreç tamamlanır.

KYK yurt başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen yurtlarda barınabilmek için öğrencilerin bazı temel şartları taşıması gerekmektedir. Başvurusu geçerli sayılacak öğrencilerde aranan nitelikler şunlar:

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim programına (lisans, ön lisans vb.) kayıtlı olmak.

Öğrenim görülen üniversitenin, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında yer alması.

Başvuru tarihi itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak.

Zorunlu staj haricinde, brüt asgari ücretin bir buçuk katından fazla bir gelirle ücretli bir işte çalışmıyor olmak.

Toplu yaşam alanlarında kalmaya engel teşkil edecek düzeyde bir akıl veya ruh sağlığı sorununa ya da bulaşıcı bir hastalığa sahip olmadığını beyan etmek.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak. Ayrıca, devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı suçlardan kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmamak.

Daha önce Bakanlığa bağlı bir yurttan çıkarma cezası almamış olmak.

Bu şartları taşıyan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında başvurularını yaparak KYK yurtlarında konaklama imkanından faydalanmak için ilk adımı atabilir.