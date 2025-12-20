Kütahya’da otomobil şarampole devrildi; 1 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Musa Y. yönetimindeki 43 AEP 998 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu şarampole devrilip, yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Musa Y., itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.