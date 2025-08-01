Kütahya’da böğürtlen fideleri ilk meyvelerini verdi
01.08.2025 - 01:38Güncellenme Tarihi:
Kütahya’nın Dumlupınar İlçe Kaymakamlığı ve Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle alınıp dikimi yapılan tüplü böğürtlen fideleri ilk meyvelerini vermeye başladı.
Kaymakam Alperen Teltik, Selkisaray köyünde yaklaşık 5 dekar alana dikimi gerçekleştirilen böğürtlen fidelerini yerinde inceleyerek Köy Muhtarı Recep Zengin’den aldı.
Kaymakam Teltik, meyve vermeye başlayan böğürtlen fidelerinin diğer üreticilere örnek olmasını, verimli bir sezon geçmesini diledi.