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Kütahya’da böğürtlen fideleri ilk meyvelerini verdi

01.08.2025 - 01:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahya’da böğürtlen fideleri ilk meyvelerini verdi

Kütahya’nın Dumlupınar İlçe Kaymakamlığı ve Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle alınıp dikimi yapılan tüplü böğürtlen fideleri ilk meyvelerini vermeye başladı.

Kaymakam Alperen Teltik, Selkisaray köyünde yaklaşık 5 dekar alana dikimi gerçekleştirilen böğürtlen fidelerini yerinde inceleyerek Köy Muhtarı Recep Zengin’den aldı.

Kaymakam Teltik, meyve vermeye başlayan böğürtlen fidelerinin diğer üreticilere örnek olmasını, verimli bir sezon geçmesini diledi.

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Kütahya’da böğürtlen fideleri ilk meyvelerini verdi
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Kütahya’da böğürtlen fideleri ilk meyvelerini verdi

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